وفاة العشرات جراء أمطار غزيرة شمالي الهند

قال مسؤول، اليوم السبت، إن نحو 50 شخصاً لقوا حتفهم خلال 24 ساعة نتيجة هطول أمطار غزيرة في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.
وشهدت الولاية، وهي أكبر ولاية هندية، سقوط أمطار على نحو متواصل خلال الأيام الماضية وسجّل تدفق المياه في الأنهار عدة درجات فوق مستويات التحذير.
وقال جي إس بريادارشي، مفوض الإغاثة في الولاية، إن عدد الوفيات في "الحوادث الناتجة عن الأمطار الغزيرة والأمطار" بلغ 48 في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضاف أن الأمطار أثرت على نحو 580 ألف شخص معظمهم في الجزء الشرقي من الولاية الذي يتعرض لخطر الفيضانات.
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وفي العادة يبدأ تراجع الرياح الموسمية في الهند في بداية سبتمبر، لكن تراجعها تأخر نحو شهر هذا العام. وتسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت في أجزاء كثيرة من البلاد في فيضانات أغرقت حقول الذرة والأرز كما تسببت في وفيات في بعض الحالات.
ولقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم يوم الخميس واعتبر ستة في عداد المفقودين بعد سقوط سيول على مدينة بوني والمناطق المجاورة لها.
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