18 جريحاً في انفجار على ناقلة نفط في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن انفجاراً هائلاً على ناقلة نفط في مرفأ كوري جنوبي أدى، اليوم السبت، إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب بجرح 18 شخصاً.

وأدى الانفجار إلى انبعاث كرة من النار فوق ناقلة النفط ودخاناً كثيفاً.

ويبذل رجال الاطفاء جهوداً شاقة لاحتواء الحريق برشه بالمياه من سفينة مجاورة في مرفأ أولسان في جنوب شرق البلاد.

وأكد خفر السواحل إنقاذ 25 شخصاً كانوا موجودين على متن ناقلة النفط التي ترفع علم جزر كايمان و21 شخصاً على متن السفينة الثانية، موضحين أن تحقيقات بدات لمعرفة سبب الإنفجار.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن 12 بحاراً وستة من رجال الإنقاذ جرحوا. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 12 جريحا فقط. وتسعة من المصابين على الأقل من كوريا الجنوبية.

وصرح نائب قنصل روسيا في بوسان يفغيني ايفدوكيموف أن طاقم ناقلة النفط مكون من عشرة من الروس بينهم القبطان و"لم يصب أي منهم بجروح خطيرة".

وأضاف أيفدوكيموف لوكالة الأنباء الروسية تاس أن "بعضهم تلقوا مساعدة طبية في المكان لكن لم ينقل أي روسي إلى المستشفى".

وتابع "لم تكن تجري أي أعمال صيانة أو تحميل شحنات عند وقوع الانفجار"، مشيراً إلى أن "شيئاً ما في حمولة السفينة كان السبب في الانفجار والحريق".