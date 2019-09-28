أضاف شيفيلد لقائمة ضحاياه.. ليفربول يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول، سلسة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه اليوم السبت على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع السابع، محققا بذلك العلامة الكاملة.

ولم يكن فوز “الريدز” سهلا، إذ وجد صعوبة في اختراق دفاعات شيفيلد، الذي كان بإمكانه إحراز هدف التقدم في أكثر من المناسبة، قبل أن تنتهي الجولة الأولى بالتعادل السلبي.

وسيطر البياض على مجريات الشوط الثاني من اللقاء، الذي احتضنه ملعب “برامال لين”، إلى أن ظهر الهولندي فينالدوم في الدقيقة 70، محرزا هدف ليفربول الوحيد، بعد خطأ فادح من حارس شيفيلد، دين هندرسون.

وعزز ليفربول، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 21، بينما تجمد مجموع نقاط شيفيلد يونايتد عند النقطة الثامنة، في المركز العاشر.