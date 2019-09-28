الدوري الإسباني.. فالنسيا يلحق الهزيمة الأولى بأتليتيك بيلباو

كبد فريق فالنسيا، مضيفه أتليتيك بيلباو، خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تغلب عليه اليوم السبت، بهدف دون رد، في إطار مباريات الأسبوع السابع.

ويدين “الخفافيش” بهذا الفوز، للروسي دينيس تشيرشيف، الذي نجح في توقيع هدف المباراة الوحيد، بعد مرور 27 دقيقة على بداية الشوط الأول.

وتمكن فالنسيا من الدفاع ببسالة على تفوقه، طيلة أطوار المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب “سان ماميس”، ليلحق بذلك أول هزيمة بالفريق الباسكي.

ويعتبر فوز اليوم، الثاني لفالنسيا في “الليغا”، مقابل ثلاث تعادلات، وهزيمتين، علما أنه ارتقى للمركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، بينما ظل أتليتيك بيلباو في مركزه الرابع، بعدما تجمد مجموع نقاطه عند 12 نقطة.