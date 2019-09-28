شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..وفاة طفلة بمرض الكوليرا في ظل انتشار موجة جديدة للوباء في إب والان مع التفاصيل
قالت مصادر طبية إن موجة من وباء الكوليرا عاودت إنتشارها بمحافظة إب وسط اليمن في ظل تسجيل عدد من حالات الإصابة والوفاء بالداء بعدد من البلدات والقرى بالمحافظة.
وأضافت المصادر بأن طفلة توفيت مساء أمس بوباء الكوليرا في إحدى بلدات مديرية ريف إب.
وبحسب المصادر فإن الطفلة المتوفيه بوباء الكوليرا تدعى ديما ماجد قاسم قائد أربعة أعوام وتنمي إلى قرية جعران عزلة المقاطن مديرية ريف إب ، ووصلت المركز الصحي بالمقاطن وهي مصابة بالوباء وبحالة كبيرة من الجفاف لتتوفى بعد وصولها بوقت قصير.
وكشفت المصادر عن إصابة شقيقتها ميساء ماجد قاسم عام ووالدتهن ، أصبن بوباء الكوليرا ونقلن إلى مركز المقاطن الصحي ومن ثم نقلن إلى مركز لمعالجة الكوليرا بمدينة إب.
وقالت مصادر طبية أخرى إن المراكز الصحية في عدد من مديريات المحافظة سجلًت انتشاراً جديداً للوباء، وتم رصد إصابة العشرات في عدد من المديريات من بينها مديريات" الظهار، ريف إب، جبلة، السياني، فرع العدين، القفر".
وتشير التقارير الأممية للوباء إن محافظة إب تأتي في صدارة المحافظات من حيث معدلات الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضعة لسطات مليشيا الحوثي، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونهب الحوثيين للمساعدات الطبية.
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