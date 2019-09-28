شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يتساءل عن وجود يمنيين في مظاهرات دعم مصر والان مع التفاصيل

كتب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المصري السابق، منشورا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشاركة بعض الأشخاص من الجنسبات الغير مصرية في تظاهرات دعم مصر. وقال بكري متسائلا: لماذا يتواجد الليبيون واليمنيون والسوريون والعراقيون في مظاهرات دعم مصر؟ Advertisements وجاوب على سؤاله بالقول: لأنهم عرفوا قيمة الوطن بعد أن وجدوا أنفسهم مشردين ولاجئين. وختم منشوره بالقول: مصر حضن الجميع ،ولذلك يتآمرون لإسقاطها ، ولكن الله لهم بالمرصاد ، خسئتم ياخونة.

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