سلطنة عمان الأولى عربياً في «السلم والأمن وجودة الحياة»

حازت سلطنة عمان على المركز الأول في «السلم والأمن وجودة الحياة»، ضمن استطلاع أجرته شبكة «إنترنيشن» الألمانية، وحصلت السلطنة على أكبر تقدير للسلامة والأمن ضمن قائمة أفضل الوجهات الأكثر سِلمًا وأمانًا للمعيشة وجودة الحياة للعام الجاري 2019.

وأفاد الاستطلاع بأنه وفقًا لمؤشر السلام العالمي، فإن السلطنة هي البلد الأكثر هدوءًا في الشرق الأوسط، كما أن الاستقرار السياسي فيها جعلها "مكانًا جذابًا" لكل من المغتربين والمستثمرين الأجانب.