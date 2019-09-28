مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين سرقوا، اليوم، مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل ضمن حي البساتين في منطقة الشعب".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبيناً ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

