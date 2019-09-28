النقل: انتشال بانطون غارق في ميناء خور الزبير

أعلنت وزارة النقل، السبت، عن انتشال بانطون غارق في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكوادر الفنية والهندسية في وزارة النقل قسم الانقاذ البحري التابع للشركة العامة لموانئ العراق تمكنت من انتشال بانطون غارق في ميناء خور الزبير رصيف رقم 2 النفطي".



وأضافت أن "العمل استمر لمدة أسبوع لانتشال هذا الغارق الذي وجد بين ركائز الرصيف وكان يعيق العمل"، مبينة أنه "بعد انتشاله أصبحت واجهة الرصيف خالية من الغوارق وجاهزة للعمل".



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