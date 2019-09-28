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القبض على 6 أشخاص بالسعودية.. والسبب عامل وافد
السبت 28 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365_وكالات
أعلنت الشرطة السعودية القبض على 6 متهمين قاموا بسلب وافد يعمل بمحطة وقود في حي السعادة بالعاصمة الرياض.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: ”عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعرُّض الوافد للإركاب بالقوة من قِبل أشخاصٍ مُلثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، اتضح أن الجناة 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية أقرّوا بارتكابهم تلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة“.
وحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن ”الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض، تمكنت من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وجميعهم في العقد الثالث من العمر“.
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