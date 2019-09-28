مونتريال: تظاهرة من أجل المناخ بحضور الناشطة غريتا تونبرغ

السبت 28 سبتمبر 2019

نظمت تظاهرة ضخمة في مونتريال، اليوم الجمعة، بحضور الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، في إطار "إضراب عالمي من أجل المناخ" بمشاركة آلاف الاشخاص. وقالت الشابة تونبرغ، التي باتت رمز النضال من أجل التحرك السياسي لمواجهة الاحتباس الحراري: "نحن نغير العالم". وأضافت أمام الحشد الذي ضم العديد من الشباب "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الاقل". وقالت: "يمكنكم أن تعتزوا بأنفسكم". وحسب المنظمين، فإن التظاهرة ضمت حوالي نصف مليون شخص وهو عدد لم تشهده يوما كيبيك. وهي واحدة من أضخم التظاهرات التي تنظم في كندا. لم تعط الشرطة أرقاماً رسمية، لكنها تحدثت عن "تعبئة تاريخية" جرت بدون حوادث تذكر. وتابعت تونبرغ "نحن لسنا في المدرسة اليوم، وأنتم لستم في العمل اليوم لأن هناك ضرورة ملحة ولن نبقى مكتوفي الأيدي"، وذلك بعد أيام على خطابها المدوي "كيف تجرؤون؟"، الذي أطلقته أمام رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة. وقالت: "هذا الأسبوع اجتمع قادة العالم أجمع في نيويورك. خيبوا آمالنا مرة جديدة بخطاباتهم الفارغة وخططهم غير الكافية"، مشيرةً إلى قمة الأمم المتحدة حول المناخ في مطلع الأسبوع في نيويورك. وأضافت "نحن التغيير، والتغيير آت"، وكررت قولها إنه "واجب أخلاقي، مواصلة المعركة من أجل الكرة الأرضية ومن أجل مستقبلنا". فيما تجري حملات انتخابية في كندا، اختلط رئيس الوزراء جاستن ترودو، بين الحشود بعد أن أعلن عن إجراءات جديدة من أجل البيئة كما يفعل بشكل شيه بومي منذ بداية الأسبوع. وكان التقى الجمعة الناشطة السويدية. لكن هذا اللقاء لم يردع غريتا تونبرغ (16 عاماً) عن انتقاد السياسة البيئية لرئيس الوزراء الكندي. وقالت في تصريح صحافي قبل التظاهرة إن ترودو "لم يبذل جهودا كافية" من أجل الكرة الأرضية. وقال ترودو، إنه "يوافقها الرأي بشكل كامل" مضيفاً "هذا تحديداً ما سنقوم به". وفي السياق نفسه تعهد بزرع ملياري شجرة على مدى عشر سنوات في حال إعادة انتخابه في 21 أكتوبر (تشرين الأول). ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تتعرض لها، قالت الناشطة غريتاـ إنها تعتبرها "مديحاً".

