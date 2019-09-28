مقتل 10 من طالبان في 4 أقاليم بأفغانستان

السبت 28 سبتمبر 2019
قتلت القوات الخاصة الأفغانية عشرة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، ودمرت العديد من مخابئ الأسلحة في أربعة أقاليم. ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، عن المسؤولين العسكريين قولهم، اليوم السبت، إن قوات خاصة قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان، خلال مداهمة بمنطقة "تشاك-اي-وردك" بإقليم وردك. وأضاف المسؤولون، أن القوات الخاصة اعتقلت أيضاً مسلحاً من طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال نفس المداهمة. بالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة خمسة مسلحين من طالبان، واعتقلت مسلحاً آخر من طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال عمليتين بإقليم لوجار. وقال مسؤولون، إن القوات الخاصة دمرت مخبأ للأسلحة لطالبان، خلال دورية بمنطقة "ديه ياك" بإقليم غزني، ومخبأ آخر للأسلحة في منطقة شينداد بإقليم هيرات.
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