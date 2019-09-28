طائرة رئيس وزراء باكستان تهبط اضطرارياً في نيويورك

السبت 28 سبتمبر 2019

فبركة الفيديوهات تجري في الدم



وأكثر ما يدل على أن الفبركة والأكاذيب جزء أساسي من كيان قناة الجزيرة، اعترفت القناة الإرهابية مسبقاً، بنشر صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية يوم الجمعة الماضية، والمقاول الهارب محمد علي، لهدم استقرار الدولة المصرية.

وتناول الفيديو مذيعة قناة الجزيرة، وهي تقول على الهواء، إن مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكشتفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة ومن أبرزها الصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي.

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وأشارت مذيعة قناة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.

هذا، وقامت القناة بالذهاب إلى المناطق التي قيل إنها شهدت مظاهرات ضد الدولة المصرية، وأثبتت أنها خالية من المظاهرات كما زعمت القناة القطرية، ومنها على سبيل المثال محافظة السويس.

وكتبت القتاة عبر صفحتها: "مظاهرات مطالبة برحيل السيسي تحت شعار جمعة الخلاص"، بينما كتبت أسفل الفيديو "مظاهرات مؤيدة للسيسي". غيرت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مسارها لتهبط اضطرارياً في نيويورك بعد تعرضها أمس الجمعة لخلل فني، وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وذكرت قناة"جيو نيوز" اليوم السبت أنه يجرى إصلاح الخلل الفني البسيط وليس هناك سبب يدعو للقلق. وقالت أنه تم اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا. ولم يتم كشف النقاب عن طبيعة هذا الخلل الفني. وقضى خان ليلة أمس الجمعة في نيويورك وسوف يستقل الطائرة عندما يتم إصلاح الخلل الفني. ولم يتضح بعد المدة التي سوف يستغرقها إصلاح هذا الخلل .