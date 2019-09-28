"الخيلج": هذا هو موقف الإمارات التاريخي من القضية الفلسطينية.. لم يتغير ولم يتبدل

السبت 28 سبتمبر 2019

القضية الفلسطينية.

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "منذ أطلت علينا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذهبت بعيداً في دعمها ل«إسرائيل»، أطلقت العنان لجهود تصفية القضية الفلسطينية، وإسدال الستار على مأساة العصر".



وأضافت صحيفة" الخليج" الصادرة السبت - تابعها "الخليج 365" - "كانت «صفقة القرن» وتوابعها، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لدويلة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وغض الطرف عن عمليات التوسع والاستيطان والتهويد والضم، ورفض قيام «الدولة الفلسطينية» والمشاركة في محاصرة الشعب الفلسطيني مالياً، كان هدف تقويض وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هدفاً من أهداف هذه الإدارة في إطار جهود تصفية القضية، وإسدال الستار على حقوق الشعب الفلسطيني".

ومضت "فكان أن توقفت عن دعم «الأونروا» مالياً، ثم بدأت بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية نيابة عن «إسرائيل» على دول العالم للتوقف عن دعم الوكالة، والحؤول دون تجديد تفويضها من جانب الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات كما جرت العادة".

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وتقول الصحيفة " كان الهدف من هذه الجهود الأمريكية، هو شطب حق العودة بموجب القرار الدولي 194، باعتبار أن «الأونروا» تشكل ناقوساً يذكر العالم بقضية اللاجئين، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية إسكاته من خلال السعي بنقل مهمة «الأونروا» إلى وكالات دولية إنسانية أخرى".

وأشارت إلى أنه "من المفترض أن يُطرح أمر التجديد ل«الأونروا» خلال الدورة ال 74 الحالية، فيما تبذل الولايات المتحدة حملة ضغط غير مسبوقة لمنع ذلك. لكن من الواضح أن هذه الجهود لن تجدي، ذلك أن العرب ومعهم المجتمع الدولي يستشعرون خطر المسعى الأمريكي، ويعتبرون أن التمسك بالوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة للاجئين الفلسطينيين، وعنصر أمن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط، علماً بأنه في ديباجة قرار إنشاء الوكالة (302) عام 1949،وفي الفقرة 5 والفقرة 20، ثمة ارتباط بين خدمات «الأونروا» وتطبيق قرار حق العودة".

وذكرت الصحيفة "خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً في الأمم المتحدة لتجديد ولاية «الأونروا»، أكدت الإمارات موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، وقد أوضح ذلك الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة له على «تويتر»، بقوله إنه في خضم النشاط المكثف في الجمعية العامة نؤكد «التزامنا التاريخي السياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا، والتي تشمل خدماتها الأساسية أكثر من خمسة ملايين فلسطيني.. التزامنا مستمر»".

واختتمت "هذا هو موقف الإمارات التاريخي من القضية الفلسطينية.. لم يتغير ولم يتبدل".