لاريجاني أكد استعداد ايران لتطوير العلاقات البرلمانية مع ارمينيا

اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ "الاستعداد الكامل لمركز الابحاث واللجان التخصصية بالمجلس لتطوير التعاون مع البرلمان الارميني"، مشدداً على "تطوير العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن "العلاقات بين ​ايران​ و​ارمينيا​ جيدة ومتنامية ونامل بتطويرها في المجالات الزراعية والدوائية والصحية".

واشار الى "العلاقات الجيدة بين برلماني البلدين"، لافتاً إلى أن "مركز الابحاث واللجان التخصصية بمجلس الشورى الاسلامي على استعداد تام لتطوير التعاون مع البرلمان الارميني"، مفيداً عن "الرؤية الايجابية في ايران تجاه ارمينيا".