رويترز: ناقلة النفط البريطانية استينا إمبيرو رست في دبي

أفادت وكالة رويترز، أن الناقلة استينا إمبيرو التي ترفع علم ​بريطانيا​ واحتجزتها ​إيران​ لمدة عشرة أسابيع، رست في ميناء راشد في دبي اليوم.

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