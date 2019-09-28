خارجية بيلاروسيا: سنواصل تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا

عبّر وزير الخارجية ال​بيلاروس​ي فلاديمير ماكيه، عن نية بلاده المساهمة في إعادة إعمار ​سوريا​ من خلال مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الشاملة لها.

ماكيه وخلال لقاء جمعه بنظيره السوري ​وليد المعلم​ على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، اكد أن ​مينسك​ "أبلغت الجانب السوري استعداد بيلاروس لاستضافة أطفال سوريين للاستجمام في السنة المقبلة أيضا".

من جهته، أشار المعلم إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تنشيط للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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