النشرة: مسحلو النصرة الطريق المؤدي الى الى ممر أبو الضهور لمنع قدوم الأهالي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "مسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" عمدوا الى تخريب الطريق المؤدي الى ممر أبو الضهور ب​ريف إدلب​ لمنع قدوم الأهالي وآلياتهم والخروج الى المناطق التي حررها ​الجيش السوري​ وكانت قد خرجت عدة مظاهرات و​احتجاجات​ في مناطق عدة بإدلب ضد إرهابيي "النصرة" الذين يواصلون منع الأهالي من الخروج من مناطقهم".

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