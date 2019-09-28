مصدر لـRT: زيارة عمار الحكيم للإمارات جاءت لوقف التصعيد في المنطقة

أكد مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض في العراق عمار الحكيم لقناة "روسيا اليوم" أن الزيارة التي قام بها الحكيم الخميس الماضي إلى الإمارات، جاءت في سياق جهود العراق لوقف التصعيد في المنطقة، موضحا أن "زيارة الحكيم يوم الخميس الماضي لأبوظبي ولقاؤه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، أتت ضمن إطار السياق العراقي الرسمي والسياسي للعب دور الوساطة والتهدئة في المنطقة، خاصة بما يتعلق بالتصعيد الأميركي الإيراني الخليجي الأخير".
ولفت إلى أن "الحكيم استلم مؤشرات إيجابية من بن زايد، بدت ملامحها بعد الزيارة".
يذكر أن زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، قام الخميس الماضي بزيارة مفاجئة إلى أبوظبي التقى خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
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