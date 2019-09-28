إحياء الذكرى الأولى لكارثة التسونامي في أندونيسيا

تحيي ​إندونيسيا​ السبت الذكرى السنوية الأولى للزلزال وال​تسونامي​ اللذين أديا إلى مقتل 4 آلاف شخص في منطقة بالو في أرخبيل سولاوسي. وهناك صلوات جماعية مقررة خلال النهار عن أرواح ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات على مقياس ريختر وتلته موجة تسونامي مدمرة.

واعتبر نحو 4300 شخص متوفين أو مفقودين في أعقاب الكارثة. ويعيش نحو 60 ألف شخص حتى الآن في ملاجئ موقتة، نظراً لأن منازلهم لم تتم إعادة إعمارها بعد، بحسب ​الصليب الأحمر​.

وغرقت أحياء بأكملها لحظة وقوع الزلزال تحت الأرض بسبب الاهتزازات، في ظاهرة تعرف باسم "التسييل". وتسببت الكارثة أيضاً بتدمير قوارب صيد ومتاجر وشبكات للري، ما حرم عدداً من السكان من سبل كسب المعيشة.

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