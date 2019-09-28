وزير خارجية لوكسمبورغ: تركيا تتحمل عبئا ثقيلا باستضافتها السوريين

أكد وزير خارجية ​لوكسمبورغ​ ​جان أسيلبورن​ ان "​تركيا​ تتحمل عبئا ثقيلا من خلال استضافتها السوريين"، داعيا إلى "تقديم ​الاتحاد الأوروبي​ ضمانات تمويل إضافية لتلبية احتياجاتهم".

ولفت إلى أن "تركيا تحمل على عاتقها عبئا ثقيلا عبر استضافتها 3.5 ملايين سوري، يبدو لي واضحا أنها بحاجة إلى دعم"، موضحاً أنه "لهذا السبب يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم ضمانات تمويل إضافية، لتلبية احتياجات ​اللاجئين​ السوريين في تركيا".

وأشار إلى أن "هذه الأموال لن تقدم للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أو أي أحد من ​الحكومة​، إنما ستمنح على سبيل المثال كي يستطيع أطفال اللاجئين الذهاب إلى ​المدارس​، أو لتغطية نفقات الاحتياجات الصحية للسوريين"، لافتاً إلى أن "القوة الاستراتيجية والسياسية للاتحاد ستتقلص مع خروج ​بريطانيا​، المتمتعة بالعضوية الدائمة في ​مجلس الأمن الدولي​".