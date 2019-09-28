حريق على متن ناقلة نفط كورية جنوبية يؤدي الى جرح 18 شخصاً

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن انفجارا هائلا على ​ناقلة نفط​ في مرفأ كوري جنوبي أدى إلى حريق انتقل إلى سفينة مجاورة وتسبب بجرح 18 شخصا.

وأدى الانفجار إلى انبعاث كرة من النار فوق ناقلة النفط ودخانا كثيفا. ويبذل رجال الاطفاء جهودا شاقة لاحتواء الحريق برشه بالمياه من سفينة مجاورة في مرفأ أولسان في جنوب شرق البلاد.

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