رئيس وزراء ماليزيا دعا من الأمم المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام العقوبات

دعا رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، ​المجتمع الدولي​ إلى "وضع ضوابط في ما يتعلّق بفرض ​عقوبات​"، منتقدًا "محاولات الولايت المتحدة الأميركية إجبار جميع الدول على وقف التعامل تجاريًّا مع ​إيران​".

ولفت في خطاب أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ إلى "انّنا لا نعرف تحت أيّ قوانين يتمّ تطبيق العقوبات. يبدو أنّه امتياز يتمتّع به الأغنى والأقوى"، مشدّدًا على أنّه "إذا كنتم تريدون تطبيق عقوبات، فليكن لدينا قانون ينظّمها". وأشار إلى أنّ "الواقع هو أنّه عندما يتمّ تطبيق عقوبات على دولة ما، تتعرّض الدول الأخرى إلى عقوبات كذلك. خسرت ​ماليزيا​ ودول كثيرة أخرى سوقًا مهمًّا عندما تم تطبيق العقوبات على إيران".

واستخدمت ​الولايات المتحدة الأميركية​ العقوبات بشكل متزايد كأداة دبلوماسيّة، بينما هددّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بمعاقبة الدول الأخرى إذا اشترت ​النفط​ من إيران.