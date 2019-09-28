كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" عن "اتصالات من قصر بعبدا شملت معنيّين بشؤون ماليّة واقتصاديّة ومعيشيّة، بمقدّمهم وزير المال علي حسن خليل وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، للاطلاع على ما استجدّ في الأيام الماضية".
وأوضح أنّه "تمّ في خلال هذه الاتصالات، البحث بالمعالجة في قطاعات المحروقات والقمح والأدوية، لجهة الاعتمادات بالدولار".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: اتصالات مالية من قصر بعبدا بحثت بالمعالجة في قطاعات المحروقات والقمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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