معلومات للـLBCI: اتصالات مالية من قصر بعبدا بحثت بالمعالجة في قطاعات المحروقات والقمح

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" عن "اتصالات من ​قصر بعبدا​ شملت معنيّين بشؤون ماليّة واقتصاديّة ومعيشيّة، بمقدّمهم وزير المال ​علي حسن خليل​ وحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، للاطلاع على ما استجدّ في الأيام الماضية".

وأوضح أنّه "تمّ في خلال هذه الاتصالات، البحث بالمعالجة في قطاعات ​المحروقات​ و​القمح​ و​الأدوية​، لجهة الاعتمادات ب​الدولار​".