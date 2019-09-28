عز الدين: للتعاون والتنسيق للحد من الاثار السلبية للازمة الاقتصادية

اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب ​عناية عز الدين​ أن لبنان يقف على عتبة مفصلية سياسيا واقتصاديا، تتطلب اقصى درجات التعاون والتنسيق للحد من الاثار السلبية للازمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي نمر بها.

وخلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى، بدعوة من شركاء سلسلة النجاة في نقابة أطباء لبنان في بيروت بإدارة مدير برنامج طب القلب في ​الجامعة الأميركية​ في بيروت حسين اسماعيل، دعت المسؤولين للتعاطي بجدية عالية وباحساس بالمسؤولية وباعتماد الحسم لوضع حد للمتلاعبين بالاوضاع.

واكدت عز الدين ان الاهتمام ب​القطاع الصحي​ ووضعه ضمن اولويات الحكومة والعمل الجاد من اجل تغطية صحية شاملة سيساهم حتما بوطن اكثر صحة وامانا وانصافا للجميع.

وشبهت عز الدين القطاع الصحي بالبنيان المتنامي والمتشعب حيث تتفاعل فيه مؤسسات متنوعة ومختلفة ولا يجدي العمل فيه الا بشفافية عالية، ودعت لـ"حوكمة الصحة" في لبنان حيث تؤدي الشراكة في اتخاذ القرار كما في التنفيذ بين مختلف المعنيين الى وضع المعايير والاطر التنظيمية وحشد الموارد وتنسيقها حتى بين اطراف قد تتناقض مصالحها بالمعنى الضيق ولكنها ستستفيد تلقائيا من الحوكمة الرشيدة ومن التشريعات المنصفة والمعتدلة والمتوازنة والمتزنة.

وحثت عز الدين على العمل من اجل تحقيق هدف "الصحة للجميع في لبنان"، معتبرة ان الصحة هي "اولى الثروات"، ولافتة الى ان الادبيات الاقتصادية باتت تعتبر ان الصحة أحد أشكال رأس المال البشـري، كما ان الانفاق على الصحة لا يفترض النظر اليه على انه مجرد نفقات استهلاكية تشكل عبئا على الموازنة انما هو استثمار في الانتاجية ونمو الدخل والحد من الفقر.

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وشددت عز الدين على ان ​الصحة العامة​ تساهم في بنـاء المجتمعـات المتماسـكة اجتماعيـا والمسـتقرة سياسـيا وان عدم تلبية الحكومات لاحتياجات شعوبها الصحية من اهم اسباب اضعاف الثقة بين الجانبين، وقد يؤدي الخلل الصحي الى لا استقرار اجتماعي وامني واقتصادي.

اما حول التشريع للصحة، اشارت عز الدين الى ضرورة ان تأخذ العملية التشريعية بعين الاعتبار العمل على الوقاية ووضع نظم قادرة على الرقابة وتقصي الاخطار الفعلية والمحتملة على الصحة العامة والتربية على السلوكيات الصحية والحفاظ على العاملين في مجال الصحة.

واكدت ان العمل في هذا المسار بدأ في التشريعات الصحية التي يتم اعدادها في البرلمان اللبناني ونوهت بان دولة رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري مصر على هذه المنهجية.

كما اعلنت النائب عز الدين عن انها قدمت ثلاث مشاريع قوانين متعلقة بالصحة النفسية والجسدية للقاصرين وان بري احالها الى ​لجنة الصحة النيابية​ .