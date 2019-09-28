تحدث رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن السعي لإقرار تعديل المادة 567 من قانون العقوبات بهدف تشجيع الناس على مساعدة المرضى الذين يصابون بتوقف القلب المفاجئ على الطرقات وفي الأماكن العامة.
وخلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى، بدعوة من شركاء سلسلة النجاة في نقابة أطباء لبنان في بيروت بإدارة مدير برنامج طب القلب في الجامعة الأميركية في بيروت حسين اسماعيل، أشار إلى توافق حصل مع لجنة الإدارة والعدل لإقرار المشروع وإحالته في أسرع وقت إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقال إن صدور القانون سيكون أمرًا جيدا، على أن يتم التنسيق مع وزارة التربية لتعليم الإسعافات الأولية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي ونشرها في المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: نعمل لتعديل المادة 567 من قانون العقوبات لتشجيع الناس على مساعدة المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.