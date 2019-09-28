عراجي: نعمل لتعديل المادة 567 من قانون العقوبات لتشجيع الناس على مساعدة المرضى

تحدث رئيس لجنة الصحة النيابية ​عاصم عراجي​ عن السعي لإقرار تعديل المادة 567 من قانون العقوبات بهدف تشجيع الناس على مساعدة المرضى الذين يصابون بتوقف القلب المفاجئ على الطرقات وفي الأماكن العامة.

وخلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن كيفية التعامل مع توقف القلب المفاجئ خارج المستشفى، بدعوة من شركاء سلسلة النجاة في نقابة أطباء لبنان في بيروت بإدارة مدير برنامج طب القلب في ​الجامعة الأميركية​ في بيروت حسين اسماعيل، أشار إلى توافق حصل مع ​لجنة الإدارة والعدل​ لإقرار المشروع وإحالته في أسرع وقت إلى الهيئة العامة ل​مجلس النواب​. وقال إن صدور القانون سيكون أمرًا جيدا، على أن يتم التنسيق مع وزارة التربية لتعليم الإسعافات الأولية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي ونشرها في المدارس.