مارون حتي: نحتاج سياسية وطنية للأمن والدفاع على كل المستويات

اعتبر مستشار رئيس الحكومة للشؤون العسكرية العميد ​مارون حتي​، في حديث تلفزيوني، أن لبنان مر بأيام أصعب من تلك التي يمر بها اليوم، معرباً عن ثقته بأن اللبناني سينهض مجدداً.

وفي حين شدد على أنه مع الدولة ويرفض الدويلة، لفت إلى أننا "في وضعٍ استجد بسبب الحرب الأهلية والأوضاع الإقليمية والتطنيش الدولي"، معتبراً أننا "نحتاج سياسية وطنية للأمن والدفاع على كل المستويات".

ورداً على سؤال، أوضح حتي أن ​موسكو​ لا تقدم مساعدات عسكرية مجاناً ك​باريس​ و​واشنطن​، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن نقبل بأن تدعم ​إيران​ الجيش وفريق محلس آخر"، مشيراً إلى أن هذا الأمر طرح على الجانب الإيراني، لكن لم يتم الحصول على جواب، عما إذا كانت في طور تغيير إستراتيجيتها لدعم القوى الشرعية.