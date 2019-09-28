الدفاع المدني يطوق حريقين في حرار وشدرا في عكار

أفادت معلومات صحافية عن اندلاع حريق في بلدة حرار، إلتهم مساحة من الأشجار والأعشاب اليابسة، وقد عمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في مركز الصدقة على تطويق الحريق وإخماده قبل تمدد السنته الى الأراضي المجاورة.

كما إندلع حريق آخر في شدرا، أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وعلى البلان، وقد سارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز شدرا الى إخماده.