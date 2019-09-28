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الدفاع المدني يطوق حريقين في حرار وشدرا في عكار

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أفادت معلومات صحافية عن اندلاع حريق في بلدة حرار، إلتهم مساحة من الأشجار والأعشاب اليابسة، وقد عمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في مركز الصدقة على تطويق الحريق وإخماده قبل تمدد السنته الى الأراضي المجاورة.

كما إندلع حريق آخر في شدرا، أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وعلى البلان، وقد سارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز شدرا الى إخماده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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