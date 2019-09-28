محمد سليمان: لاجراءات تحمي المواطن والأسواق من التلاعب

اعرب عضو كتلة "تيار المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ عن أسفه "لحالة التخبط التي تمر بها البلاد والشلل الأقتصادي والمالي"، آملا "أن يكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة حماية الأقتصاد والمحافظة على الأستقرار النقدي والمالي"، مثنيا على الحركة التي يقودها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وجولاته على الدول الداعمة للبنان"، مطالبا جميع القوى السياسية "بتحمل المسؤولية ووضع خطة عملية واجراءات تحمي المواطن والأسواق من التلاعب".

وبعد تفقده منطقة نبع الشوح السياحية في ​عكار العتيقة​، حيث عقد لقاء مع فاعليات من البلدة في مشروع "اوتيل نبع الشوح" تم خلاله التطرق الى حاجات المنطقة، تطرق سليمان الى الوضع الإنمائي، معتبرا "ان معظم مناطقنا التي تعتمد على السياحة تعاني من غياب لشبكات الطرق فيها"، مشددا على أهمية "رصد ومتابعة كل هذه الطرق وتقديمها الى وزارة الأشغال، ومتابعتها والعمل على أنجازها"، داعيا وزارة السياحة الى "متابعة وزيارة كل هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لتحسين واقعها".

ثم كانت جولة لسليمان على بعض بساتين التفاح في اعالي جرود عكار العتيقة، حيث كرر مطالبته وزارة الزراعة، بالوقوف الى جانب المزارع "خصوصا أننا على أبواب قطاف موسم التفاح، الذي يعتمد عليه معظم المزارعين، في معظم بلدات جرود عكار، وبخاصة أصحاب الدخل المحدود، الذين ينتظرون هذا الموسم بغية تجهيز الوقود والمونة لمواجهة برد الشتاء القارس".