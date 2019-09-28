واكيم ردا على صحناوي: هل اللبنانين بحاجة لبراهين عن زبائنية باسيل بالتعيينات؟

رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواثع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، قائلا "زميلي الحج، بالله عليك، انتم تتكلمون عن التضليل؟من المسؤول عن ما يسمى جيشكم الالكتروني ومهاجمته لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وغيره؟ هل نحن من تحدث عن مؤامرة كونية من الداخل والخارج؟ هل نحن من قلنا اسألوا حاكم مصرف لبنان هو مسؤول عن النقد؟ هل اللبنانين بحاجة لبراهين عن زبائنية وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ​التعيينات​؟".

وكان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي قد توجه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، قائلًا: "من غير المسموح الاستمرار بإطلاق الشائعات، فهذا أوّل مصدر للهلع".

وسأل: "أين تهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على حاكم "مصرف لبنان" رياض صلامة؟ رحمالله المصداقية. أوقفوا حملات التضليل أو قدّموا مستندًا أو دليلًا على اتهاماتكم الباطلة".

وجاء ذلك ردا على تعليق سابق واكيم قال فيه "ضمن النهج المعتمد في إلقاء المسؤوليّة على الآخرين والانقضاض على المواقع للاستئثار بها، يتهجّم رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة". وركّز على أنّ "بغضّ النظر عن موقفنا ورحمةً باللبنانيين، من غير المسموح راهنًا قول أو فعل أي شيء يمكن أن يؤدّي إلى هزّ الاستقرار المالي والنقدي، "أكثر ممّا هو مهزوز".