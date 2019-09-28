اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه "بعد ورود اتصال من ناشطي "الجنوبيون الخضر" الى شعبة العلاقات العامة عن وجود ضبع مهدد بالانقراض مصابا بعد اصطياده بواسطة "فخ" في دير انطار، ارسلت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب، حيث عملت على تحديد مكانه وتسليمه للجمعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: انقاذ ضبع مهدد بالانقراض وتسليمه الى الجنوبيون الخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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