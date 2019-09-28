إنذار بقنبلة على رصيف (دوفر) البريطاني









اسماء السيد - استدعى خبراء المتفجرات التابعون للجيش البريطاني، فجر السبت، إلى ميناء دوفر في مقاطعة كينت للتعامل مع قنبلة تم الإنذار عنها على متن إحدى السفن.

وقالت مصادر بريطانية إنه تم العثور على عبوة مشبوهة على متن إحدى العبارات، وشوهدت شاحنة تابعة للجيش الملكي البريطاني "فيلق اللوجستيات"، تتعامل مع التخلص من القنابل، وهي تدخل منطقة التحميل الرئيسية في الميناء في وقت سابق من الصباح.

وأضافت التقارير أنه تم إجلاء الركاب والموظفين بعد الإنذار عن القنبلة في الرصيف الشرقي لميناء دوفر، حيث تم إلغاء رحلة سفينة تابعة لشركة (P&O) وكانت تستعد للإبحار الساعة السادسة والنصف صباحًا من ميناء دوفر.

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وقال بيان لشركة P&O Ferries: "تم العثور على عبوة مشبوهة على إحدى سفننا هذا الصباح، والسلطات حاضرة حاليًا، وتم إجلاء جميع الركاب والأطقم غير الضرورية كإجراء وقائي".

وأوضحت أنه سيتم إلغاء معابرها من الساعة 6.40 صباحًا وحتى الساعة 7.25 صباحًا أثناء حضور الشرطة لحادث وقع في الرصيف الشرقي.

وشهدت الطرق الدولية المؤدية إلى ميناء دوفر من مناطق مختلفة في إنكلترا ومن العاصمة البريطانية ازدحاما شديدا، حيث تراكمت الشاحنات في طابور طويل بطول ميل على الطريق السريع A20 أثناء انتظارها للانتقال إلى الميناء.

ووجهت إدارة الطرق بيانا دعت فيه المسافرين إلى ميناء دوفر توخي الحذر ومتابعة البيانات الخاصة بشؤون المرور والحركة من وإلى الميناء.

