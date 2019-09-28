شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: المفوضة السامية خالفت قواعد عملها وإعلام الغرب إنحاز للفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن إلقاء القبض على بعض المتهمين يخالف طبيعة وقواعد العمل للمؤسسة الأممية والتى يفرض عليها أن تعتمد على التوثيق والتحقق من المعلومة قبل إصدار أحكام بشأن أمر يتعلق بحالة حقوق الإنسان.

وأضاف رئيس "المصريين الأحرار"، أن المفوضة السامية ميشيل باشيله مارست مخالفة لقواعد عمل منصبها الرفيع واعتمدت على تقارير بعض المنظمات المسيسة التى تتخذ موقفا سياسيًا متطرفًا تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

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وأشار إلي أن بيان "المفوضية" حلقة في سلسلة تقديم غطاء إعلامي وحقوقي لدعاة الفوضى وبعض الأصوات المتطرفة التى تحاول التحريض على انتهاك القانون وتحدى مؤسسات الدولة بالتظاهر بالمخالفة للقانون.

وأكد عصام خليل، أن الحزب رصد وتابع أكاذيب منظمة الووتش وصحف الجارديان والإندبندنت الإنجليزية والواشنطن بوست والتى حاولت عبر مانشيتات مُدلسه إعطاء صورة غير حقيقية عن الواقع، موجها فى ختام بيانه رسالة شكر واعتزاز للشعب المصري الواعي والواعد ومساندته لبلاده في كل المواقف والأوقات.