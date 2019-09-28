شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ دراسات أفريقية: البعد الثقافى للأمن القومى يتطلب حماية الفكر والقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رشا أبو شقرة، مدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، أن أبعاد الأمن القومى تشمل البعد السياسى الذى يحافظ على الكيان السياسى للدولة، وينقسم إلى بعد داخلى وبعد خارجى، والبعد الاقتصادى بتوفير سبل احتياجات الشعب والتقدم والرفاهية والتقدم التكنولوجى، وبعد الأمن الاجتماعى والعسكرى، مؤكدة أن مصر تعمل الآن على بناء جيش قوى بتسليحه جيدًا.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأولى، المنعقدة اليوم السبت، فى ثالث أيام معسكر شباب الوفد، المقام فى مدينة العين السخنة بحضور ما يقرب من 200 شاب وفدى وعدد من قيادات ورموز بيت الأمة.

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وأضافت "أبو شقرة" أن البعد الثقافى بالنسبة للأمن القومى يتطلب حماية الفكر والمعتقدات والعادات والقيم وتوسيع قاعدة الشعور بالحرية، مشيرة إلى أن الثقافة هى الدور البارز فى مختلف العلوم الإنسانية وخاصة العلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع وعلم الانسان وعلم النفس وعلم الإدارة، ولذلك هى كل ما اكتسبه الإنسان من خبرات وعادات وتقاليد وعلوم، فهى طريقة حياة الشعوب.

وأكدت "أبو شقرة" أن التنوع الثقافى من أهم سمات الثقافة وكذلك مصطلح النسبية الثقافية التى هى عبارة عن البيئة الاجتماعية للفرد والتى تشكل ثقافته، فما هو أخلاقى فى مجتمع ما قد يُعتبر غير أخلاقى فى مجتمع آخر، مشيرة إلى أن التفاعل الثقافى أو المثاقفة بأن التأثير الثقافى المتبادل بين الأفراد والجماعات نتيجة احتكاكها وتواصلها مع بعضها على أساس الأخذ والعطاء.