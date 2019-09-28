كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. أردوغان يواجه مزيد من الانشقاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول الموالون السابقون أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه المزيد من الانشقاقات بعد خسارته 840 ألف عضو في العام الماضي، مما يضاعف من صعوباته بعد أن حطم عضوان مؤسسان صفوفه بهدف تشكيل أحزاب متنافسة.

وواجه أردوغان، أطول زعماء تركيا حديثًا، سلسلة من الانتكاسات هذا العام، بما في ذلك الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تآكل دعم حزب العدالة والتنمية وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول.

ودفعت خسارة يونيو في اسطنبول وزير الاقتصاد السابق علي باباجان إلى الاستقالة والدعوة إلى "رؤية جديدة" لتركيا.

واستقال رئيس الوزراء السابق "أحمد داود أوغلو"، الذي كان أقرب حليف لأردوغان، من الحزب قبل أسبوعين، قائلًا إنه فقد القدرة على حل مشاكل البلاد.

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قال ثلاثة أحزاب سابقين في الحزب ممن تحدثوا إلى رويترز أن حزب العدالة والتنمية سيواصل فقدان أعضائه لأنه فقد الاتصال بقاعدته ومبادئه الأساسية.

وقال مسؤول كبير سابق استقال من الحزب "كل يوم تقريبًا، ويقوم الزملاء الذين قاموا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول باختيار طريق جديد". ورفض الكشف عن هويته.

وقال: "اعتدنا أن نكون حزبًا حيث كان هناك تشاور كبير لكن لا يوجد أثر لذلك اليسار".