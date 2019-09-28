كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات من "حمام دم".. الهند تشدد قبضتها على كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول هندي، إن الحكومة شددت قبضتها على الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير وعززت القيود على الحركة اليوم لمنع أي احتجاجات بعد تحذيرات تضمنها خطاب رئيس وزراء باكستان عمران خان في الأمم المتحدة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حذر خان من "حمام دم" بمجرد أن ترفع الهند القيود التي فرضتها في كشمير منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي الذي حظيت به المنطقة لعقود.

وبعد وقت قصير من الكلمة، خرج المئات من سكان كشمير من منازلهم ورددوا هتافات دعما لخان في وقت متأخر ليل الجمعة داعين إلى استقلال كشمير.

وقال مسؤولون وشاهدان إن سيارات فان تابعة للشرطة ومزودة بمكبرات للصوت أذاعت يوم السبت نبأ القيود على الحركة في بعض أجزاء كشمير كما انتشرت قوات إضافية لمنع خروج أي احتجاجات.

ومنعت القوات الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناجار باستخدام الأسلاك الشائكة.

وقال مسؤول بالشرطة "كان هذا لازما بسبب خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من مدينة سريناجار الليلة الماضية بعد وقت قصير من كلمة عمران خان".

Advertisements

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة توتر وخلاف بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا واللتين خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب الإقليم. وتحكم كل منهما جزءا من كشمير وتطالب بالسيادة عليه بالكامل.

فرضت قوات الأمن قيوداً مشددة جديدة في كشمير الهندية، اليوم الجمعة، خشية تظاهرات قبل خطابين في الأمم المتحدة لرئيسي الوزراء الهندي والباكستاني.

ورفعت حواجز من الباطون والأسلاك الشائكة في كافة أنحاء مدينة سريناغار وبلدات أخرى في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان والتي غالبية سكانها من المسلمين.

وفقاً لوكالة الأنباء الألمانبة، المنطقة خاضعة لإغلاق منذ الغت نيودلهي مطلع أغسطس الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس، فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له التحدث للإعلام، "كان هناك قلق من حصول تظاهرات كبرى بعد صلاة الجمعة. وفرضت قيود مماثلة في بلدات ومناطق أخرى".

ويتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان عن قضية كشمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الجمعة.

ومنع منذ أغسطس تجمع أكثر من 4 أشخاص، تزامناً مع قطع الإنترنت وخطوط الهاتف.

