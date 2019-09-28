كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنتقد أمريكا لحظرها ظريف من زيارة دبلوماسي إيراني في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت إيران الولايات المتحدة لقرارها "اللاإنساني" بمنع وزير خارجيتها - الذي يحضر اجتماعات قمة الأمم المتحدة - من زيارة دبلوماسي إيراني في المستشفى في نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم السبت عن نائب وزير الخارجية "عباس أراغشي" قوله أن الولايات المتحدة أخذت القضايا الإنسانية "رهينة" لأسباب سياسية.

ومنعت السلطات الأمريكية وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" من زيارة مستشفى في نيويورك لمقابلة سفير إيران لدى الأمم المتحدة ماجد تخت رافانشي، الذي يخضع لعلاج السرطان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لن تسمح بطلب السفر إلى المستشفى إلا إذا أطلقت إيران سراح أحد المواطنين الأمريكيين الذين تم احتجازهم "بشكل غير مشروع".

Advertisements

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لقد احتجزت إيران بصورة غير مشروعة عدة مواطنين أمريكيين لسنوات، على حساب أسرهم وأصدقائهم الذين لا يستطيعون زيارتهم ".

وأضافت: "لقد نقلنا إلى البعثة الإيرانية بأن طلب السفر سيتم الموافقة عليه إذا أطلقت إيران سراح مواطن أمريكي.

والولايات المتحدة وإيران على خلاف حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015، والاتهامات الأمريكية - نفتها طهران - أن إيران هاجمت منشأتين نفطيتين سعوديتين في 14 سبتمبر، واحتجاز إيران لمواطنين أمريكيين على أساس ما تعتبره الولايات المتحدة أسبابًا زائفة.

وقال "براين هوك"، الممثل الخاص لوزارة الخارجية لإيران، يوم الاثنين إنه إذا أرادت إيران إظهار حسن النية، فعليها الإفراج عن مواطني الولايات المتحدة الذين احتجزتهم، بمن فيهم شيوي وانغ، مواطن أمريكي وطالب دراسات عليا بجامعة برينستون تم احتجازه في إيران. في عام 2016. في يوليو، وقيدت الولايات المتحدة حركة ظريف على ست كتل فقط في نيويورك.

