كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": وصول طائرتين مع طاقم فني عسكري روسي إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن طائرتان تحملان أفرادًا روسيين سيقدمون المساعدة العسكرية والتقنية لفنزويلا وصلتا إلى الجمهورية البوليفارية.

وقال "مادورو": "أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من جديد دعمه السياسي والدبلوماسي والعسكري لفنزويلا والسلام ... جاء الدعم قبل بضعة أيام ... هبطت طائرتان تحملان موظفي لجنة الدعم العسكري التقني. وهم حاليًا في فنزويلا".

وأضاف "مادورو"، في خطاب بث على تويتر في وقت متأخر يوم الجمعة: "أولئك الذين وصلوا في بداية العام قد غادروا، ووصل فريق جديد".

قبل بضعة أيام، عاد "مادورو" من رحلته إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وحسب "مادورو"، ليست هذه هي المحادثات الأولى التي أجراها مع الزعيم الروسي خلال الأشهر الماضية.

وخلال الاجتماع مع "مادورو"، قال "بوتين"، إن روسيا تقوم بتسليم قطع الغيار إلى فنزويلا وإنشاء مراكز خدمة للمعدات العسكرية الروسية الصنع في الخدمة مع القوات المسلحة البوليفارية كما هو مقرر.

وأضاف "بوتين"، أن التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدفاع يكمن حالياً في الوفاء بالتزاماتها بشأن صيانة المعدات الروسية الصنع التي اشترتها فنزويلا.

اندلعت الأزمة السياسية في فنزويلا في يناير عندما حاول زعيم المعارضة خوان جوايدو الاعتراض على إعادة انتخاب الرئيس نيكولا مادورو بعد أشهر من الاحتجاجات. تمكنت مادورو من الاحتفاظ بالسلطة على الرغم من دعم غايدو من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

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وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أن الوضع الخطير في فنزويلا، يجب أن ينتهي بإجراء انتخابات جديدة.

وحذر الاتحاد الأوروبي، من أنه مستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، لتسريع وتيرة التغيير.

وقال التكتل في بيان، بعد فرض حظر سفر على سبعة مسؤولين فنزويليين آخرين في الأمن والمخابرات متهمين بالتعذيب وتجميد أصولهم: "يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده اتخاذ المزيد من الإجراءات".

ووجه الاتحاد الأوروبي، إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق، وفي السياق ذاته، كانت الدول الثلاث حملت إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي شركة أرامكو النفطية، وقالت في بيان مشترك "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر".

وأوضح في تقرير للصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أخبر إيران بأنه سيثير رسميًا مسألة عدم الامتثال الإيراني عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق بشكل أكبر.

ونقلت "ذا جارديان" عن أحد المصادر قوله: إن "الصعوبة تكمن في أن إيران تقول إن تلك الخطوات قابلة للتراجع، لكن إذا عملوا على بناء قنبلة نووية، فهذا أمر لا رجعة فيه".

ووفقًا للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقيات، فإن أمام الطرفين شهر كامل لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي.

وجاء تحذير الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، في التوسط في صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران ترفع فيها واشنطن العقوبات وستعود "طهران" إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.