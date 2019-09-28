كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: عشرات الطائرات بدون طيار أُسقطت في سوريا عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الروسي إنه أسقط عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقها مسلحون هذا العام مستهدفة القاعدة الجوية الروسية في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال "إيغور كوناشينكوف"، إنه حتى عام 2019، أسقط الجيش 58 طائرة و27 صاروخًا استهدف قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على البحر المتوسط في سوريا.

وقال كوناشينكوف، متحدثًا إلى الصحفيين أثناء رحلة إلى سوريا نظمتها الوزارة، أن المسلحين قاموا باستمرار بتحسين طائراتهم بلا طيار، والتي يصل مداها إلى 250 كيلومترًا (155 ميلًا) وعلى ارتفاع يصل إلى 4 كيلومترات (13123 قدمًا).

وأضاف أنه على الرغم من أن الطائرات بدون طيار قد تبدو بدائية، إلا أنها تعمل بشكل جيد ويصعب تحديد موقعها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وقال كوناشينكوف: "من المثير للقلق أن الإرهابيين حصلوا على تقنيات الملاحة والتحكم التي تمتلكها بلدان قليلة فقط".

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وقال أن معظم هجمات الطائرات بدون طيار شنت من خان شيخون ولطامنة في محافظة إدلب الشمالية الغربية.

واستولى النظام السوري على تلك المناطق الشهر الماضي بعد أسابيع من الهجوم الشامل المدعوم من روسيا.

إدلب، التي تقع على طول الحدود مع تركيا، هي آخر معقل رئيسي للمعارضة، وقد أحدث هجمة النظام الاحتكاكات بين روسيا وتركيا، والتي أبرمت اتفاقًا لإلغاء تصعيد إدلب قبل عام.

واحتجت تركيا على الهجوم باعتباره انتهاكًا للصفقة، بينما ردت روسيا على أن الهجوم كان ضروريًا لاقتلاع المتشددين الذين استخدموا المنطقة كقاعدة لشن هجمات على قوات النظام والقاعدة العسكرية الروسية.

وقال كوناشينكوف أن القاعدة الروسية محمية من قبل مجموعة متنوعة من أصول الدفاع الجوي. و

وأضاف، أن أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى من طراز Pantyr S-1 وTor M-2 أثبتت فعاليتها العالية ضد الطائرات بدون طيار، كما تمتلك القاعدة أنظمة الدفاع الجوي الطويلة المدى S-400.

