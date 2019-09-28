كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنية جديدة لطباعة المعلومات السرية بالماء بدلاً من الحبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طور الباحثون الصينيون طريقتين تجعل المعلومات المطبوعة غير مرئية للعين المجردة، وتسمح بإعادة استخدام نفس الورقة عدة مرات. واستخدموا في هذه التقنية طابعة نفاثة بسيطة تستخدم حاليًا، ولكن استبدالوا الحبر بالماء.

في دراستهم التي نشرت في مجلة "ماتر"، قال الباحثون بقيادة تشيانغ تشاو من جامعة نانجينغ للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية: "أن طريقة الطباعة باستخدام المياه النفاثة آمنة من الناحية البيئية".

وأضاف: "أن معظم أحبار الأمان الفلورية في السوق المستخدمة لتسجيل المعلومات السرية غير صديقة للبيئة ولا يمكن محوها"،

أشار تشاو: "هذا ما يجعله هو وزملاؤه يراهنون على أن المنجنيز الصديق للبيئة في تطوير أسلوبهم الجديد.

وتلامس ورقة الماء المذابة فيها المواد التي يستقر فيها الماء، وتكشف الرسالة عن نفسها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. ويتكون طلاء ورق الطباعة من ثلاث طبقات من البلاستيك، وكلها مكونة من البولي إيثيلين جليكول مع إضافة مركب المنجنيز إلى الطبقة الوسطى.

Advertisements

وعلى الرغم من أن الماء يحلل مكونات الخليط، فإن مركب المنجنيز لا يزال قائما لفترة طويلة بسبب ارتباطه بالبلاستيك، مما يعني أن المواد المطبوعة تظل قابلة للقراءة.

لمسح المعلومات، قم ببساطة بتسخين الورق لمدة 30 ثانية باستخدام مجفف شعر لإزالة الطبقات واستعادة المنجنيز. بمجرد مسح المحتوى، يمكنك إعادة استخدام الورقة مرة أخرى.

واتخذ فريق البحث خطوة أخرى إلى الأمام، من خلال تطوير طريقة ثانية تسمح بجعل المعلومات المطبوعة غير قابلة للقراءة حتى عند استخدام ضوء النيون.

