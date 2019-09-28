كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أمريكيون سابقون يؤيدون التحقيق في قضية عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد أكثر من 300 مسؤول سابق من وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية بما في ذلك مدير سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ونائب وزير الخارجية لمرة واحدة التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية عزله.

وقال بيانهم، أن الموقعين خدموا في إدارات الطرفين.

وأضاف، لا يريدون الحكم مسبقًا على الاستنتاجات التي قد يتوصل إليها الكونغرس في التحقيق.

وكتبوا في البيان الذي أرسل إلى المؤسسات الإخبارية: "يبدو أن الرئيس ترامب قد استغل سلطة وموارد أعلى مكتب في البلاد لدعوة تدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية".

وهذا من شأنه أن يشكل إساءة استخدام غير معقولة للسلطة. كما أنه سيمثل محاولة لإخضاع المصالح الوطنية لأمريكا - ومصالح أقرب حلفائنا وشركائنا - لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية".

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وأعلنت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي هذا الأسبوع أنها ستبدأ التحقيق بعد أن تبين أن ترامب قد طلب من رئيس أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل في الانتخابات الرئاسية 2020، ومع تأخير تقديم المساعدات للبلاد.

ووقع بيان يوم الجمعة نائب مساعد وزير الدفاع السابق لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا برئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، إيفلين فركاس، بالإضافة إلى ضابط المخابرات الوطنية السابق لأوروبا في مكتب الاستخبارات الوطنية لأوباما.

كما تم التوقيع عليها من قبل مسؤولين سابقين في مجلس الأمن القومي، ووكالة المخابرات المركزية، ووكالة الاستخبارات الدفاعية، ووزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة الأمن الداخلي، والبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، ولجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والبحرية، ووزارة العدل، ومشاة البحرية، من بين آخرين.

وكتب الموقعون في البيان أن علاقات الولايات المتحدة مع بقية العالم يجب أن تستند فقط إلى المصلحة الوطنية.

وكتبوا أن إدخال أي اعتبارات أخرى من الرئيس "يضعف ديمقراطيتنا، ولديه القدرة على جعلنا أكثر عرضة للتهديدات، ويرسل رسالة إلى القادة في جميع أنحاء العالم بأن السياسة الخارجية الأمريكية يمكن أن تتلف بشكل خطير عن طريق تقديم الطعام لشخص واحد".

