كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل العشرات جراء فيضانات في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول هندي، اليوم السبت، مقتل عشرات الأشخاص، وترك آلاف آخرون ديارهم بسبب فيضانات عارمة سببتها أمطار غزيرة هطلت على ولاية أتر برديش شمال الهند.

وذكر نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية، رافيندرا براتاب ساهي، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" اليوم السبت، أن السلطات المحلية وثّقت 44 حالة وفاة حتى الساعات المتأخرة من أمس السبت، مشيرا إلى أن السلطات تركز على جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.

وأشار المسؤول إلى أن آلاف المواطنين تم إجلاؤهم إلى ملاجئ خاصة وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة جديدة على معظم المناطق المنكوبة في الولاية خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية، تتراوح أسباب الوفيات بين الغرق وانهيار الجدران إلى الصاعقة ولدغات الثعابين.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أودت فيضانات عارمة بأرواح 17 شخصا على الأقل في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد.

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وتعد الأمطار الموسمية الغزيرة مصدرا مهما للمياه في البلاد لكنها تقتل سنويا مئات المواطنين.

وأسفرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والأنهار التي اجتاحت مناطق واسعة من غرب وجنوب الهند، عن مقتل 33 شخصا على الأقل، وأجبرت 180 ألف شخص على إخلاء منازلهم، اليوم الخميس، وفقاً لوكالة رويترز.

توتسبب الأمطار الموسمية الموسمية في الفترة من يونيو إلى سبتمبر في الوفيات والنزوح الجماعي في جميع أنحاء جنوب آسيا كل عام، ولكنها تسبب أكثر من 70% من الأمطار في الهند، وهي أمر ضروري لإنتاج المحاصيل والنمو الاقتصادي.

وقال مسؤولون، إن حصيلة القتلى في الفيضانات بلغت 25 في ولاية مهاراشترا الغربية بحلول اليوم الخميس، بينما أظهرت بيانات حكومية في ولاية كارناتاكا الجنوبية المجاورة ثمانية قتلى.

وفاضت الأنهار على ضفافها في بعض أجزاء ولاية ماهاراشترا بعد أن أطلقت السلطات المياه من السدود الممتلئة بما يصل إلى 670 ملم (26.4 بوصة) من الأمطار المتلقاة خلال أسبوع.