كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحذف الشركات الصينية من الأسواق الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من جهد أوسع للحد من الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية.

فيما قال أحدهم أن الدافع وراء ذلك هو المخاوف الأمنية المتزايدة لإدارة ترامب بشأن أنشطة الشركات.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بعد الأخبار، التي جاءت قبل أيام من احتفال الصين بالذكرى السبعين لميلاد الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر، حيث سيتم إغلاق الاقتصاد رقم 2 في العالم لمدة أسبوع من الاحتفالات.

وفي يونيو، قدم المشرعون الأمريكيون من كلا الطرفين مشروع قانون لإجبار الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية على الخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى عمليات التدقيق، أو شطب الوجه.

ولطالما كانت السلطات الصينية مترددة في السماح للمنظمين في الخارج بتفتيش شركات المحاسبة المحلية - بما في ذلك الشركات الأعضاء في شبكات المحاسبة الدولية الأربعة الكبرى - بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال السيناتور الجمهوري "ماركو روبيو" في ذلك الوقت: "لا ينبغي السماح لبكين بحماية الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة من الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية للشفافية والمساءلة المالية".

وقال أحد المصادر التي أطلعت على الموضوع أن فكرة الشطب هي آخر صيحات هذا النزاع القديم.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها أن المسؤولين يبحثون أيضًا كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع قيودًا على الشركات الصينية المدرجة في مؤشرات الأسهم التي تديرها الشركات الأمريكية.

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وقال مصدران على دراية بالمناقشات لرويترز إنه لا يوجد قرار أو إجراء وشيك.

وانخفضت عملة اليوان الصينية المتداولة في الأسواق الخارجية، مقابل الدولار بعد الأخبار التي تم تداولها بالقرب من أضعف العملات أمام الدولار في حوالي ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن تعقد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر بعد أشهر من التحركات المتبادلة بين الجانبين والتي أضعفت النمو العالمي وتحركت حركة الأفعوانية في الأسواق.

وفي حين أن فكرة الشطب قد تكون مناورة قبل هذه المحادثات، كان الهدف الرئيسي هو مواجهة الانصهار المدني العسكري لشركات التكنولوجيا الصينية، وبرنامج التنمية الصناعية Made in China 2025 الذي يستهدف صناعات رئيسية للهيمنة ودولة مراقبة متنامية في شينجيانغ.

وقال المصدر أن هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن تمكين رأس المال الأمريكي من هذه الأنشطة، لا سيما وأن الخطوط الضبابية بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة في الصين.

وانتقد ترامب يوم الثلاثاء الممارسات التجارية لبكين في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة، لكن في اليوم التالي أثار الأمل في أن تقترب المواجهة التي استمرت قرابة 15 شهرًا من نهايتها.

وقال للصحفيين في نيويورك يوم الأربعاء "إنهم يريدون عقد صفقة سيئة للغاية، وقد يحدث ذلك في وقت أقرب مما تعتقد".

