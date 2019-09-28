عاجل..إلياس العماري يقدم استقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة

قال مصدر من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن إلياس العماري، رئيس الجهة، قدم استقالته من رئاسة الجهة، ووضعها فعلا لدى مصالح ولاية الجهة.

ورحج المصدر، في حديث مع “اليوم 24″، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن يكون إلياس العمار قدم استقالته المكتوبة مساء أمس فقط.

وعن أسباب الاستقالة، قال المتحدث، إن “انقلاب جزء من الأغلبية المشكلة لمكتب الجهة، على رئيس الجهة، يعتبر إشارة دالة على عدم الرغبة في استمرار العماري على رأس الجهة، وهي الرسالة التي وصلت إلى إلياس العماري”.

ورجح المصدر أن يكون موقف جزء من الأغلبية، يعبر عن توجه وخيار للاستغناء عن إلياس للعماري، ليجد هذا الأخير نفسه محاصرا ومضطرا للاستقالة.

وتحدث المصدر عن مؤشرات ظهرت مؤخرا، تؤكد أن “الوضع ليس على ما يرام”، آخرها، “تأجيل دورة المجلس الاداري لوكالة تنفيذ مشاريع الجهة، وذلك في آخر تديد موعد لاحق لحظة، وإلى أجل غير مسمى”.