تهم الأجانب أيضا.. السعودية تُفَعّل “لائحة الذوق العام”.. عقوبات تشمل الخروج بثياب النوم وتشغيل الموسيقى وقت الأذان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الضوابط الخاصة بتطبيق “لائحة الذوق العام”، التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد بدءا من اليوم السبت، والتي يشمل تفعيلها المواطنين والأجانب على حد سواء.

وأوردت صحيفة “الرياض”، نقلا عن الوزارة أن لائحة الذوق العام حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 ريال و3 آلاف ريال (800 دولار).

وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام، بحسب المصدر، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

وتضم اللائحة أيضا مخالفات من قبيل “وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر”.

كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية.

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وصنفت لائحة الذوق العام أيضا الكتابة أو الرسم على وسائل النقل، أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، مخالفة تستوجب العقاب.

ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وفي السياق ذاته نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على موقعها الخاص لطلب التأشيرة السياحية 19 مخالفة بناء على لائحة الذوق العام، والغرامات التي سيقوم رجال الشرطة بإصدارها بعد ضبط المخالف.