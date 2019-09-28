مقتل 7 مغاربة بينهم امرأة في انقلاب قارب للهجرة السرية قبالة المحمدية.. والبحث جار عن آخرين

عثر صباح اليوم السبت، بالشاطئ التابع لمنطقة عين حرودة على جثة 7 مواطنين مغاربة بينهم امرأة بعدما لفظهم البحر، إثر جنوح قارب مطاطي كانو يستقلونه، بغرض الهجرة السرية.
وأكدت السلطات المحلية لعمالة المحمدية، العثور أيضا على ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي، بالمنقة ذاتها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الإقلمي بالمدينة، حيث تحسنت حالتهم الحصية واستعادوا وعيهم هناك، بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة.
وأضافت السلطات بأنها لازالت تبحث عن ركاب آخرين محتملين بالزورق المذكور، حيث عبأت كافة الإمكانيات للازمة للمساعدة في ذلك.
كما فتحت المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة بحثا في الموضع لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.
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