القدس - بواسطة محمد عز العرب - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، السبت، فعالية سلمية شمال البحر الميت، تنديداً بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابة بعضهم برضوض وكدمات، واحتجزت عدداً آخرَ منهم، وأمهلت المعتصمين حتى ظهر اليوم لإخلاء المكان.
يذكر أن لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب شاركوا في هذه الفعالية.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمنددة بتصريحات نتنياهو حول ضم المنطقة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكان نتنياهو قال قبل الانتخابات الإسرائيلية التي أقيمت في 17 من الشهر الجاري: إنه ينوي ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إلى إسرائيل، في حال فوزه في الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يقمع فعاليات سلمية رافضة لضم الأغوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.