القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أبناء اللد، بإقالة المدرب آسي دومب بعد الخسارة القاسية أمام هبوعيل كتمون القدس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
وتعاقدت إدارة الفريق اللداوي مع المدرب، عيران كوليك، حتى يعود لقيادة الفريق لغاية نهاية الموسم الحالي.
وكان كوليك قد درب أبناء اللد في الموسم الماضي، وساهم ببقاء الفريق في الدوري واحتلال المركز التاسع (الأول في البلاي أوف السفلي) مع نهاية الموسم.
واضطرت إدارة أبناء اللد للاستغناء عن خدمات كوليك بعد تعرضه للإصابة خلال المعسكر التدريبي لهذا الموسم في جورجيا، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.
وعانى الفريق اللداوي من تراجع نتائجه في المباريات الأخيرة، بحيث تلقى 4 خسارات متتالية ليتراجع بسببها إلى المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.
وعلم أنه جرى تحضير فريق أبناء اللد هذا الموسم على أن تكون له كلمة قوية تمكنه من المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة في لائحة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء اللد يقيل مدربه ويستعيد كوليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.