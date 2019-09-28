أبناء اللد يقيل مدربه ويستعيد كوليك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أبناء اللد، بإقالة المدرب آسي دومب بعد الخسارة القاسية أمام هبوعيل كتمون القدس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتعاقدت إدارة الفريق اللداوي مع المدرب، عيران كوليك، حتى يعود لقيادة الفريق لغاية نهاية الموسم الحالي.

وكان كوليك قد درب أبناء اللد في الموسم الماضي، وساهم ببقاء الفريق في الدوري واحتلال المركز التاسع (الأول في البلاي أوف السفلي) مع نهاية الموسم.

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واضطرت إدارة أبناء اللد للاستغناء عن خدمات كوليك بعد تعرضه للإصابة خلال المعسكر التدريبي لهذا الموسم في جورجيا، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

وعانى الفريق اللداوي من تراجع نتائجه في المباريات الأخيرة، بحيث تلقى 4 خسارات متتالية ليتراجع بسببها إلى المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وعلم أنه جرى تحضير فريق أبناء اللد هذا الموسم على أن تكون له كلمة قوية تمكنه من المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة في لائحة الدوري.