شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. التحالف يزود المستشفى الميداني حجر بمعدات طبية متنوعة والان مع التفاصيل

تسلمت إدارة المستشفى الميداني حجر السُفلى (حجر الداخلية) بمحافظة الضالع، ممثلة بالدكتور فؤاد العقيلي مدير المستشفى عدد من الأدوات والمعدات الطبية المقدمة من مندوب التحالف العربي لجبهة الضالع القائد قاسم المهري.

وتمثل الدعم بكمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية والحالات المرضية الأخرى، إلى جانب سيارة إسعاف ومنظومة طاقة شمسية، إضافة إلى توفير مخصصات مالية للعاملين في المستشفى ومواد طبية أخرى متنوعة.

القائد المهري في كلمة مختصرة له، حمل فيها تحايا قيادة التحالف العربي في العاصمة عدن ممثلة بالعميد راشد الغفلي (أبو محمد) والقائد اللواء شلال شائع إلى هالي حجر حياهم فيها على صمودهم الأسطوري في وجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وقال أن القيادة في التحالف العربي بعدن إلى جانب القائد اللواء شلال شائع تتابع باهتمام الوضع الذي تمر به منطقة حجر بشكل خاص ومناطق شمال الضالع بشكل عام، وأنها تتفهم وضع جبهات حجر السُفلى وتقدر معاناة المواطنين القاطنين تحت الحصار والقصف، كما أشاد المهري في حديثه بالعاملين في المستشفى الميداني على الجهود الطوعية التي بذلوها والتي لازالوا يبذلوها، وأوضح أن هناك ترتيبات لمواصلة دعم وتزويد المستشفى بالإحتياجات الازمة، وبأن وضع المستشفى سيكون أفضل في الفترة المقبلة، كما عبر عن سعادته رؤية كل هذه الجهود وهي تلامس وتصب في صالح منطقة حجر مرابطين ومواطنين عاديين بشكل عام.

د. العقيلي مدير المشفى من جانبه شكر مندوب التحالف القائد قاسم المهري على الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل خدمة جبهات الضالع بشكل عام وجبهات حجر السُفلى بشكل خاص وخصوصاً اهتمامه الكبير في توفير الدعم الازم للمستشفى الميداني ومتابعته الحثيثة في سبيل انجاح ومواصلة العمل فيه حتى يقدم خدماته لجرحى الجبهات والمرضى العاديين من المواطنين، كما استطرد في حديثه لمندوب التحالف بعض الأدوات التي لازال المستشفى بحاجه إليها، كما قدم شكره لقيادة التحالف العربي ممثلة بالعميد ابو محمد قائد التحالف العربي بالعاصمة عدن على هذه اللفتة الكريمة.

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أما الواجهة الإجتماعية الشيخ موسى حسين تحدث بكلمة وجيزة نيابه عن أهالي حجر شكر فيها مندوب التحالف القائد المهري على مايقوم به من عمل عسكري وإنساني خدمة لمحافظة الضالع بشكل عام ولمنطقة حجر بشكل خاص، وعبر عن شكر وامتنان أهالي حجر السُفلى البالغ لما يقدمه المهري من دعم لوجستي لجبهات القتال ودعم إنساني للمواطنين أيضاً، والذي بسببه تأسس المستشفى الميداني في حجر ويقدم خدماته الصحية والإسعافية الكبيرة.

وتشهد منطقة حجر السفلى مواجهات محتدمة بين المقاومة الجنوبية من أهالي المنطقة من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى منذ بداية إندلاع المواجهات في فبراير شباط الماضي، كما تشهد المنطقة حالة من الحصار تفرضها المليشيات الحوثية منذ سيطرتها على منطقة باجة وقطع الخط الأسفلتي العام بداية المعركة، مادفع الأهالي لشق طريق ترابية بعيدة و وعرة تربط المنطقة بسناح ومدينة الضالع، والتي تعتبر الشريان الوحيد الذي يغذي المنطقة، وهو ماجعل المنطقة بحاجة ماسة إلى ضرورة إيجاد مستشفى ميداني حتى يقدم خدماته الإسعافية الأولية لجرحى جبهات حجر السفلى بشكل خاص والخدمات الطبية للحالات المرضية الأخرى بشكل عام لبعدهم عن مركز المدينة.

حضر مراسم التسليم عدد من قادة جبهات حجر السفلى يتقدمهم القائد هاني الطبشي والقائد محمد علي محمد (ول ول) والقائد نجيب فارع وعدد من الشخصيات الإجتماعية والوجاهات وجمع غفير من المواطنين.