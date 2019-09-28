شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل قصف حيس بالحديدة والان مع التفاصيل

ذكرت مصادر عسكرية ميدانية في حيس أن المليشيات الحوثية حشدت مسلحيها واستقدمت تعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة من مناطق ومديريات مجاورة ، ودفعت بها صوب الأطراف الشرقية للمديرية الواقعة جنوبي محافظة الحديدة. وأقدمت المليشيات الحوثية خلال الساعات الماضية على قصف واستهداف مناطق متفرقة من حيس بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة مساء وليل الجمعة. Advertisements وأوضحت المصادر أن عددا من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف مدفعية الهاوزر أطلقتها المليشيات صوب مواقع القوات المشتركة شرق المديرية وسقطت بالقرب منها . فيما استهدفت مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة في الأطراف الشمالية للمديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.7 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وأطلقت عددا من قذائف RBG صوب المواقع ذاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تواصل قصف حيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.